Средства ПВО сбили в ночь на понедельник 239 дронов ВСУ над регионами РФ Минобороны: силы ПВО сбили ночью 239 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Москва31 авг Вести.В ночь на понедельник, 31 августа, силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 239 дронов ВСУ над регионами РФ и акваторией Черного моря. Информацию об этом распространило Минобороны РФ.

Согласно этой информации, дроны были нейтрализованы в период с 20.00 (по московскому времени) 30-го августа до 8.00 31-го августа.

Перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в материале

По сообщению министерства, беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Утром стало известно, что опасность беспилотной атаки объявили в Курганской области.