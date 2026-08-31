Москва31 авгВести.В ночь на понедельник, 31 августа, силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 239 дронов ВСУ над регионами РФ и акваторией Черного моря. Информацию об этом распространило Минобороны РФ.
Согласно этой информации, дроны были нейтрализованы в период с 20.00 (по московскому времени) 30-го августа до 8.00 31-го августа.
Перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типасказано в материале
По сообщению министерства, беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.
Утром стало известно, что опасность беспилотной атаки объявили в Курганской области.