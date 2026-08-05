Российские силы ПВО сбили в ночь на 5 августа 475 украинских беспилотников

Средства ПВО сбили в ночь на среду 475 дронов ВСУ над регионами России Российские силы ПВО сбили в ночь на 5 августа 475 украинских беспилотников

Москва5 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 5 августа, уничтожили 475 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 4 августа до 08:00 мск 5 августа) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Уточняется, что беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России сбили 304 украинских беспилотника за 12 часов.