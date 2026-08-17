Средства ПВО сбили за ночь 205 дронов ВСУ над регионами России Средства ПВО сбили за ночь 205 дронов ВСУ над регионами России

Москва17 авг Вести.За ночь над российскими регионами уничтожены 205 украинских беспилотников В ночь на понедельник, 17 августа, над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей уничтожены 205 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении военного ведомства

Беспилотники сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областей. Украинские дроны также уничтожены над территорией Крыма и акваториями Черного и Азовского морей.

С начала 2026 года российская ПВО перехватила свыше 100 тыс. украинских дронов. Самым интенсивным месяцев по числу сбитых БПЛА стал июль, на который пришлось свыше 21 тыс. беспилотников. Абсолютный суточный рекорд зафиксирован 16 августа, когда ПВО уничтожила почти 1,5 тыс. дронов.