Российские средства ПВО перехватили свыше 100 тысяч дронов ВСУ с начала года

Российские силы ПВО перехватили свыше 100 тысяч дронов ВСУ с начала 2026 года Российские средства ПВО перехватили свыше 100 тысяч дронов ВСУ с начала года

Москва17 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России с начала 2026 года уничтожили более ста тысяч украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ежедневные сводки Министерства обороны РФ.

Согласно статистике, за период с 1 января по 16 августа российские военные сбили 101 868 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Наиболее интенсивным месяцем по числу нейтрализованных воздушных целей стал июль, на который пришлось 21 537 уничтоженных аппаратов.

В июне расчеты ПВО ликвидировали 17 711 дронов, за первые 16 дней августа — 16 459, в мае — 14 195, в марте — 11 211, в апреле — 9 372, в феврале — 5 989, а в январе — 5 394 единицы.

Свыше трети от общего объема сбитых с начала года беспилотников (около 37%, или 37 996 единиц) пришлись на период с 1 июля по середину августа.

Абсолютный суточный рекорд по числу уничтоженных аппаратов самолетного типа зафиксирован 16 августа, когда расчеты ПВО ликвидировали 1 478 дронов. В число пиковых дней по интенсивности налетов также вошли 15 августа (1 328 нейтрализованных целей), 2 августа (1 158), 6 августа (1 155) и 13 августа (1 150 БПЛА).

Накануне сообщалось, что силы российской противовоздушной обороны сбили 72 беспилотника ВСУ за 12 часов.