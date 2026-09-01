Над Россией с начала года сбили более 115 тысяч украинских беспилотников

ПВО с начала года сбила более 115 тысяч украинских дронов над Россией Над Россией с начала года сбили более 115 тысяч украинских беспилотников

Москва1 сен Вести.С 1 января по 31 августа 2026 года над территорией России было уничтожено не менее 115 259 украинских беспилотников самолетного типа. Такие данные приводит РИА Новости по итогам изучения отчетов Минобороны РФ.

Согласно подсчетам агентства, наиболее интенсивным месяцем стал август, когда российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 850 аппаратов. В июле показатель составил 21 537 БПЛА, а в июне — 17 711.

Всего за лето было перехвачено 69 098 дронов — почти 60% от общего количества с начала года. Наибольшее число беспилотников за одни сутки пришлось на 18 августа — 1 671 аппарат.

В среднем за восемь месяцев российские силы ПВО уничтожали около 474 БПЛА в сутки. Летом этот показатель увеличился до 751, а в августе достиг 963 аппаратов. Независимого подтверждения приведенной статистики нет.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВС РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины.