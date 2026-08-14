МО РФ: средства ПВО перехватили за ночь 553 дрона ВСУ над российскими регионами

Силы ПВО уничтожили 553 украинских дрона за ночь МО РФ: средства ПВО перехватили за ночь 553 дрона ВСУ над российскими регионами

Москва14 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами страны 553 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что силы ПВО сбили эти БПЛА в период с 20.00 мск 13 августа до 8.00 мск 14 августа.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 553 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областей говорится в сообщении ведомства

Кроме того, дроны были сбиты над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом иакваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в МО РФ информировали, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил с помощью авиабомб с УМПК по формированиям ВСУ в зоне ответственности Южной группировки. ВСУ лишились опорного пункта и пункта управления.