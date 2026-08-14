Су-34 уничтожил группировки ВСУ в зоне ответственности "Юга" МО РФ: Су-34 авиабомбами уничтожил формирования ВСУ в зоне ответственности "Юга"

Москва14 авг Вести.Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар с применением авиабомб с УМПК по формированиям ВСУ в зоне ответственности Южной группировки. МО РФ опубликовало видеокадры работы российских военных.

Удар был нанесен по украинским опорному пункту, личному составу, складу вооружения и пункту управления в зоне ответственности группировки войск "Юг", информировали в ведомстве.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении цели, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.