Бойцы "Юга" уничтожили за сутки 18 блиндажей ВСУ с личным составом

Бойцы "Юга" поразили за сутки 18 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ

Москва27 мая Вести.Подразделения российской группировки войск "Юг" уничтожили за сутки 18 блиндажей и укрытий с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в видеоролике от Минобороны.

Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены десять антенн связи БПЛА, шесть терминалов Starlink, пять наземных робототехнических комплексов. Поражены пять пунктов управления БПЛА отметил Астафьев

Кроме того, сбиты 11 беспилотников ВСУ.