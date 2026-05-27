Москва27 маяВести.Подразделения российской группировки войск "Юг" уничтожили за сутки 18 блиндажей и укрытий с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в видеоролике от Минобороны.
Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены десять антенн связи БПЛА, шесть терминалов Starlink, пять наземных робототехнических комплексов. Поражены пять пунктов управления БПЛАотметил Астафьев
Кроме того, сбиты 11 беспилотников ВСУ.