Бойцы "Юга" уничтожили за сутки 49 блиндажей ВСУ с личным составом

Группировка "Юг" уничтожила за сутки 49 блиндажей ВСУ с личным составом Бойцы "Юга" уничтожили за сутки 49 блиндажей ВСУ с личным составом

Москва28 апр Вести.Подразделения российской группировки войск "Юг" уничтожили за сутки 49 блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом, заявил начальник пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев в видеоролике от Минобороны.

Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 14 антенн связи и БПЛА, три терминала Starlink, шесть наземных робототехнических комплексов, пять пунктов управления БПЛА. Сбиты 69 беспилотников противника отметил Астафьев

В целом, группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Юг" в течение суток поразили 104 пункта управления БПЛА ВСУ.