Москва20 апрВести.Бойцы российской группировки войск "Юг" уничтожили за сутки 78 блиндажей и укрытий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Войска беспилотных систем уничтожили на краматорском, константиновском и славянском направлениях шесть антенн связи, три терминала Starlink, пять наземных робототехнических комплексовотметил Астафьев в видеоролике от Минобороны
Поражены также восемь пунктов управления БПЛА, сбиты 16 беспилотников ВСУ.