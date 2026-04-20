Группировка "Юг" уничтожила за сутки 78 блиндажей ВСУ с личным составом

Бойцы "Юга" поразили за сутки 78 блиндажей и укрытий ВСУ с личным составом Группировка "Юг" уничтожила за сутки 78 блиндажей ВСУ с личным составом

Москва20 апр Вести.Бойцы российской группировки войск "Юг" уничтожили за сутки 78 блиндажей и укрытий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Войска беспилотных систем уничтожили на краматорском, константиновском и славянском направлениях шесть антенн связи, три терминала Starlink, пять наземных робототехнических комплексов отметил Астафьев в видеоролике от Минобороны

Поражены также восемь пунктов управления БПЛА, сбиты 16 беспилотников ВСУ.