Бойцы "Юга" уничтожили за сутки 37 блиндажей ВСУ Группировка "Юг" поразила за сутки 37 блиндажей ВСУ

Москва19 мая Вести.Военнослужащие группировки войск "Юг" поразили за прошедшие сутки 37 блиндажей и укрытий с украинскими боевиками, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в видеоролике от Минобороны.

Войска беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях поразили восемь пунктов управления БПЛА отметил Астафьев

Кроме того, уничтожены четыре антенны связи, шесть спутниковых терминалов Starlink, семь наземных робототехнических комплексов, сбиты десять беспилотников ВСУ.