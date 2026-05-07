Бойцы "Юга" подавили за сутки 47 блиндажей ВСУ с личным составом

Группировка "Юг" уничтожила за сутки 47 блиндажей ВСУ с личным составом Бойцы "Юга" подавили за сутки 47 блиндажей ВСУ с личным составом

Москва7 мая Вести.Российская группировка войск "Юг" уничтожила за сутки 47 блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в видеоролике от Минобороны.

Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены восемь антенн связи и БПЛА, четыре терминала Starlink, шесть наземных робототехнических комплексов. Поражены шесть пунктов управления БПЛА отметил Астафьев

Сбиты также десять БПЛА противника.