Москва7 маяВести.Российская группировка войск "Юг" уничтожила за сутки 47 блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в видеоролике от Минобороны.
Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены восемь антенн связи и БПЛА, четыре терминала Starlink, шесть наземных робототехнических комплексов. Поражены шесть пунктов управления БПЛАотметил Астафьев
Сбиты также десять БПЛА противника.