Москва17 апрВести.Бойцы российской группировки "Юг" уничтожили за прошедшие сутки 37 блиндажей с личным составом и терминал спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины, заявил начальник пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев.
Войска беспилотных систем уничтожили на краматорском, константиновском и славянском направлениях десять антенн связи, терминал Starlink, пять наземных робототехнических комплексов, шесть пунктов управления БПЛА и 12 беспилотников противникаотметил Астафьев в видеоролике от Минобороны
Подразделения "Юга" продолжают вести наступление на славянско-краматорском направлении.