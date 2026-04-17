Группировка "Юг" поразила за сутки 37 блиндажей ВСУ с личным составом

Москва17 апр Вести.Бойцы российской группировки "Юг" уничтожили за прошедшие сутки 37 блиндажей с личным составом и терминал спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины, заявил начальник пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев.

Войска беспилотных систем уничтожили на краматорском, константиновском и славянском направлениях десять антенн связи, терминал Starlink, пять наземных робототехнических комплексов, шесть пунктов управления БПЛА и 12 беспилотников противника отметил Астафьев в видеоролике от Минобороны

Подразделения "Юга" продолжают вести наступление на славянско-краматорском направлении.