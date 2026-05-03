Группировка "Юг" уничтожила за сутки 23 блиндажа и укрытия ВСУ

Бойцы группировки "Юг" уничтожили за сутки 23 блиндажа и укрытия ВСУ Группировка "Юг" уничтожила за сутки 23 блиндажа и укрытия ВСУ

Москва3 мая Вести.Подразделения российской группировки войск "Юг" уничтожили за сутки 23 блиндажа и укрытия Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в видеоролике от Минобороны.

На краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены десять антенн связи, шесть терминалов Starlink и восемь наземных робототехнических комплексов, отметил Астафьев

Поражены пять пунктов управления БПЛА. Сбиты 13 беспилотников противника заявил Астафьев

Группировка "Юг" уничтожила за сутки до 175 боевиков ВСУ.