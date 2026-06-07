ВСУ за сутки потеряли 37 блиндажей и укрытий от действий "Южной" группировки

"Южная" группировка за сутки уничтожила 37 блиндажей и укрытий с боевиками ВСУ ВСУ за сутки потеряли 37 блиндажей и укрытий от действий "Южной" группировки

Москва7 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки от действий "Южной" группировки Вооруженных сил РФ потеряли 37 блиндажей и укрытий с личным составом. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях войска беспилотных систем уничтожили 15 антенн связи БПЛА, четыре терминала Starlink, а также шесть наземных робототехнических комплексов.

Поражено 7 пунктов управления БПЛА, а также 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 12 беспилотников противника сообщил Астафьев

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ежемесячные потери ВСУ составляют 40 тысяч человек. Российский лидер отметил, что бойцы ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения.