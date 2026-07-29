ВСУ в результате действий "Юга" за сутки потеряли 73 дрона коптерного типа

Средства ПВО "Южной" группировки за сутки сбили более 150 беспилотников ВСУ ВСУ в результате действий "Юга" за сутки потеряли 73 дрона коптерного типа

Москва29 июл Вести.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий "Южной" группировки российских войск за сутки составили более 150 беспилотников. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Средствами ПВО сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 73 тяжелых БПЛА коптерного типа сказал он

Кроме того, уничтожены 47 антенн связи, два терминала Starlink, 41 наземный робототехнический комплекс и восемь блиндажей с личным составом ВСУ.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ перерезают пути снабжения боевиков ВСУ в городе Красный Лиман.

Российская армия нанесла удары по складам боеприпасов и объектам ТЭК Украины.