Москва29 июлВести.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий "Южной" группировки российских войск за сутки составили более 150 беспилотников. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Средствами ПВО сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 73 тяжелых БПЛА коптерного типасказал он
Кроме того, уничтожены 47 антенн связи, два терминала Starlink, 41 наземный робототехнический комплекс и восемь блиндажей с личным составом ВСУ.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ перерезают пути снабжения боевиков ВСУ в городе Красный Лиман.
Российская армия нанесла удары по складам боеприпасов и объектам ТЭК Украины.