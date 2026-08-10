Москва10 авгВести.Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 1134 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, по данным ведомства, за этот период сбиты 11 управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Средствами противовоздушной обороны сбиты... 1134 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сводке МО РФ
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что силы ПВО в течение прошедшей ночи сбили и уничтожили 456 украинских беспилотников.