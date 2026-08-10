Минобороны РФ: ПВО за сутки сбила 1134 дрона и 11 управляемых авиабомб ВСУ

ПВО России за сутки уничтожила более тысячи дронов ВСУ Минобороны РФ: ПВО за сутки сбила 1134 дрона и 11 управляемых авиабомб ВСУ

Москва10 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 1134 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, по данным ведомства, за этот период сбиты 11 управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Средствами противовоздушной обороны сбиты... 1134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сводке МО РФ

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что силы ПВО в течение прошедшей ночи сбили и уничтожили 456 украинских беспилотников.