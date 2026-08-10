Москва10 авгВести.Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 1134 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, по данным ведомства, за этот период сбиты 11 управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Средствами противовоздушной обороны сбиты... 1134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа

говорится в сводке МО РФ

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что силы ПВО в течение прошедшей ночи сбили и уничтожили 456 украинских беспилотников.