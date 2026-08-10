Москва10 авгВести.Силы противовоздушной обороны России в ночь на понедельник сбили и уничтожили 456 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тульской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областями.
Кроме того, украинские дроны ликвидировали в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом.
Ранее стало известно, что утром 10 августа число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, увеличилось до 18. Экстренные службы работают на месте падения обломков.