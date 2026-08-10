Минобороны: за ночь над регионами РФ уничтожены 456 беспилотников ВСУ

Силы ПВО России за ночь перехватили 456 беспилотников ВСУ Минобороны: за ночь над регионами РФ уничтожены 456 беспилотников ВСУ

Москва10 авг Вести.Силы противовоздушной обороны России в ночь на понедельник сбили и уничтожили 456 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тульской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областями.

Кроме того, украинские дроны ликвидировали в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом.

Ранее стало известно, что утром 10 августа число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, увеличилось до 18. Экстренные службы работают на месте падения обломков.