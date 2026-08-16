Силы ПВО сбили 72 украинских БПЛА за 12 часов МО РФ: силы ПВО уничтожили 72 беспилотника ВСУ за 12 часов

Москва16 авг Вести.Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 72 беспилотника Вооруженных сил Украины за 12 часов, сообщило Минобороны России в мессенджере MAX.

Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской областями, Республикой Крым, Азовским и Черным морями.

В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

Ранее МО РФ заявило об уничтожении за ночь 822 украинских беспилотников на 17 регионами России, а также над Черным и Азовским морями.