ПВО сбила 147 украинских дронов за 12 часов МО РФ: средства ПВО сбили 147 беспилотников ВСУ за 12 часов

Москва12 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за 12 часов 147 беспилотников Вооруженных сил Украины, заявило Минобороны РФ.

Дроны противника уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

В течение дня с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее МО РФ сообщило об уничтожении более тысячи БПЛА ВСУ за сутки.