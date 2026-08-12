Москва12 авгВести.Российскими средствами ПВО в течение суток сбито более тысячи БПЛА, 5 снарядов HIMARS и 5 ракет большой дальности "Нептун", сообщает Минобороны в ежедневной сводке.
По данным оборонного ведомства, российские военные сбили 1061 беспилотник самолетного типа, шесть управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также пять управляемых ракет большой дальности "Нептун".
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области.