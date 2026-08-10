ПВО России сбила 215 украинских беспилотников за 12 часов МО РФ: силы ПВО уничтожили 215 дронов ВСУ за 12 часов

Москва10 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны сбили за 12 часов 215 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

Дроны противника перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, над Азовским и Черным морями.

В течение дня, в период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 1134 украинских БПЛА за сутки.