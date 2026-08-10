Москва10 авгВести.Российские средства противовоздушной обороны сбили за 12 часов 215 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Дроны противника перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, над Азовским и Черным морями.
В течение дня, в период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 1134 украинских БПЛА за сутки.