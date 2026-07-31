ПВО России за 12 часов сбила 223 украинских дрона Минобороны: силы ПВО уничтожили 223 украинских беспилотника над территорией РФ

Москва31 июл Вести.Средства противовоздушной обороны с утра 31 июля уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала беспилотники в небе над Крымом и Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение прошедшей ночи над российскими регионами сбили 371 беспилотник Вооруженных сил Украины.