Минобороны: ПВО России за ночь сбила 371 БПЛА ВСУ над российскими регионами

ВС РФ в течение ночи сбили 371 украинский беспилотник Минобороны: ПВО России за ночь сбила 371 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Москва31 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ в течение прошедшей ночи ликвидировали 371 украинский беспилотник над регионами РФ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, сбитые БПЛА относились с самолетному типу.

Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне украинский БПЛА пытался атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС.