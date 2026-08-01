ПВО России с утра сбила 152 украинских дрона Минобороны: силы ПВО уничтожили 152 украинских беспилотника над территорией РФ

Москва1 авг Вести.Средства противовоздушной обороны с утра 1 августа уничтожили 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала беспилотники в небе над Крымом, Башкирией, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение прошедшей ночи был уничтожен 371 беспилотник Вооруженных сил Украины над территорией РФ.