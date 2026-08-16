ПВО за ночь сбила 822 БПЛА ВСУ над 17 регионами РФ, Черным и Азовским морями

822 украинских БПЛА сбиты за ночь над Россией ПВО за ночь сбила 822 БПЛА ВСУ над 17 регионами РФ, Черным и Азовским морями

Москва16 авг Вести.Силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 822 украинских беспилотника над 17 регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей, информировали в МО РФ.

В сообщении говорится, что БПЛА сбиты в период с 20.00 мск 15 августа до 8.00 мск 16 августа.

ПВО уничтожила дроны над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также Крымом и акваториями Азовского и Черного морей