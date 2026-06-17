Силы ПВО ликвидировали 72 украинских беспилотника за пять часов Минобороны: силы ПВО ликвидировали 72 украинских беспилотника за пять часов

Москва17 июн Вести.Силы противовоздушной обороны РФ за пять часов ликвидировали 72 украинских беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, БПЛА были перехвачены и уничтожены в период с 9.00 мск до 14.00 мск над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Владимирской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны также сообщило, что средства ПВО РФ за сутки сбили 566 беспилотников ВСУ. Кроме того, были ликвидированы 17 управляемых авиационных бомб украинских боевиков.