ПВО России за четыре часа уничтожила 82 украинских беспилотника Минобороны: ПВО уничтожила 82 украинских беспилотника над территорией России

Москва7 мая Вести.Противовоздушная оборона РФ уничтожила 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели были сбиты в период с 12.00 до 16.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, а также Московского региона. Кроме того, ПВО ликвидировала украинские БПЛА над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что с 08.00 до 12.00 по московскому времени над территорией России были уничтожены 127 беспилотников ВСУ.