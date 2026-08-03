Российские средства ПВО за 12 часов сбили 58 дронов ВСУ над регионами РФ

Над регионами РФ за 12 часов сбили 58 украинских беспилотников Российские средства ПВО за 12 часов сбили 58 дронов ВСУ над регионами РФ

Москва3 авг Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников над российскими регионами за 12 часов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.