Москва3 авгВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников над российскими регионами за 12 часов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в заявлении ведомства
Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.