Силы ПВО перехватили 645 беспилотников над Россией, сообщили в МО РФ Минобороны РФ: средства ПВО сбили над страной 645 дронов за ночь

Москва26 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 645 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбивали в период с 20.00 мск 25 сентября до 08.00 мск 26 сентября. Атаки фиксировались над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 25 сентября до 08.00 мск 26 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 645 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

БПЛА были обнаружены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что системы ПВО за неделю в зоне спецоперации ликвидировали более шести тысяч вражеских беспилотников. ВС РФ также удалось поразить восемь ракет "Фламинго" и 12 снарядов HIMARS.

Кроме того, российская армия нанесла два массированных и семь групповых ударов по объектам противника. Цели использовались в интересах ВСУ.