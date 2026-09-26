Член ОП Машаров: пенсии военных с 1 октября проиндексируют на 4%

В Общественной палате рассказали, как изменится размер пенсий военных в октябре Член ОП Машаров: пенсии военных с 1 октября проиндексируют на 4%

Москва26 сен Вести.Военные пенсионеры в России с 1 октября 2026 года начнут получать проиндексированные на 4% пенсии, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Размер прибавки к пенсионному пособию зафиксирован в законе о федеральном бюджете на 2026–2028 годы. Перерасчет произойдет автоматически, и подавать заявление не потребуется, добавил Машаров.

Индексация затронет тех кому назначили пенсию по линии Министерства обороны, ФСБ, органов государственной охраны, МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС и Государственной противопожарной службы, а также Следственного комитета и таможенных органов.

Повышение пособий связано с ростом денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Согласно прогнозу Минфина России, размер пенсий по старости к концу 2027 года составит почти 30 тысяч рублей.