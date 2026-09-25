Москва25 сенВести.В Москве произошел еще один случай эвакуации. В пятницу, 25 сентября, он был зафиксирован в Московском техническом университете связи и информатики. Об этом сообщает РБК.
По информации источника, это произошло после поступившего сообщения о минировании.
В целях безопасности все студенты и сотрудники МТУСИ были эвакуированынаписано в публикации издания
В настоящее время ведется проверка учебного заведения сотрудниками специальных служб.
Также сообщается и о эвакуации с последующей отменой занятий в университете МГУСиТ. Ночью эвакуация прошла и в одном из общежитий РУДН.
Днем ранее также эвакуации были зафиксированы с трех других вузах столицы.