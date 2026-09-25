В московском университете МТУСИ прошла эвакуация сотрудников и студентов

В Москве эвакуировали сотрудников и студентов МТУСИ В московском университете МТУСИ прошла эвакуация сотрудников и студентов

Москва25 сен Вести.В Москве произошел еще один случай эвакуации. В пятницу, 25 сентября, он был зафиксирован в Московском техническом университете связи и информатики. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, это произошло после поступившего сообщения о минировании.

В целях безопасности все студенты и сотрудники МТУСИ были эвакуированы написано в публикации издания

В настоящее время ведется проверка учебного заведения сотрудниками специальных служб.

Также сообщается и о эвакуации с последующей отменой занятий в университете МГУСиТ. Ночью эвакуация прошла и в одном из общежитий РУДН.

Днем ранее также эвакуации были зафиксированы с трех других вузах столицы.