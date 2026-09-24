Три вуза эвакуировали в Москве из-за анонимных сообщений В трех московских вузах отменили занятия из-за анонимных сообщений

Москва24 сен Вести.В Москве из-за анонимных сообщений эвакуировали три вуза, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службы учебных заведений.

Речь идет о Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ), Российском химико-технологическом университете (РХТУ) и Российском институте театрального искусства (ГИТИС). Из зданий выводят студентов и сотрудников, на местах работают правоохранители.

Как рассказала учащаяся РХТУ в беседе с ИС "Вести", об эвакуации было объявлено по громкой связи, к учреждению приехали кинологи с собаками.