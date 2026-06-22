Москва22 июнВести.Власти организовали плановый вывоз детей из международного детского центра "Артек" к местам постоянного проживания, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Уточняется, что для обеспечения безопасности и комфорта детей приняты все необходимые меры.
В ведомстве подчеркнули, что координацию на всем пути следования детей осуществляют представители российских спецслужб.
Ранее в ведомстве заявили, что в Минпросвещения РФ примут необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму.