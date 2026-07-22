В Минпросвещения сообщили о возврате денег за коммерческие путевки в "Артек" Кравцов: организован возврат денег за коммерческие путевки в "Артек"

Москва22 июл Вести.Минпросвещения РФ организовало для родителей, которые приобрели коммерческие путевки в Международный детский центр "Артек", механизм возврата денег за неиспользованные дни, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

В пресс-службе ведомства отметили, что финансовый вопрос полностью решен.

Минпросвещения РФ принимает меры по поддержке семей. Для тех родителей, кто приобрел коммерческие путевки в международный детский центр, организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни

Следует из сообщения пресс-службы, которое опубликовано на сайте Минпросвещения РФ

После возобновления полноценной работы "Артека" заявки детей, которые не смогли попасть в детский центр, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Кравцов добавил, что дети по своему выбору смогут попасть на новые смены.

Работа "Артека" приостановили в связи с усилением мер безопасности после массированной воздушной атаки беспилотников ВСУ на объекты в Крыму. Решение о возобновлении смен примут после того, как ситуация стабилизируется. Ситуация с проведением летней оздоровительной кампании в Крыму находится на личном постоянном контроле Кравцова.