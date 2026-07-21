Кравцов пообещал сохранить путевки для всех, кто не попал в смену в "Артек" Кравцов: не попавшие в "Артек" дети получат путевки после возобновления работы

Москва21 июл Вести.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заверил, что ни один ребенок не останется без заслуженной поездки в главный детский лагерь страны. Все школьники, которые не смогли попасть в Международный детский центр "Артек" в текущую смену, получат путевки сразу после того, как центр возобновит работу.

Мы сохраняем путевки. Все дети, которые не смогли попасть в "Артек" в эту смену, получат свои места в приоритетном порядке <...>, как только он ("Артек" — прим. ред.) возобновит работу заявил Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства

Глава Минпросвещения также уточнил, что инфраструктура "Артека" полностью готова к приему детей в любой момент, как только позволит оперативная обстановка.

Работа "Артека" была временно приостановлена в связи с усилением мер безопасности после массированной воздушной атаки украинских беспилотников на объекты в Крыму. Решение о возобновлении смен будет принято после стабилизации ситуации. Родителям и детям рекомендовано следить за официальными сообщениями Минпросвещения и администрации лагеря.