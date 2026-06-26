Москва26 июнВести.Организованный вывоз детей из международного лагеря "Артек" в Крыму завершен. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.
Уточняется, что ситуация с летней оздоровительной кампанией в Крыму находится на личном постоянном контроле министра просвещения Сергея Кравцова.
Завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра "Артек" в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Республике Крымотмечается на сайте ведомства
В ведомстве заверили, что дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края.
Ранее в ведомстве заявили, что в Минпросвещения РФ примут необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму.