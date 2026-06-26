Минпросвещения РФ заявило о завершении выезда детей из "Артека" Минпросвещения РФ: выезд детей из лагеря "Артек" завершен

Москва26 июн Вести.Организованный вывоз детей из международного лагеря "Артек" в Крыму завершен. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

Уточняется, что ситуация с летней оздоровительной кампанией в Крыму находится на личном постоянном контроле министра просвещения Сергея Кравцова.

Завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра "Артек" в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Республике Крым отмечается на сайте ведомства

В ведомстве заверили, что дети направлены домой и в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края.

Ранее в ведомстве заявили, что в Минпросвещения РФ примут необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму.