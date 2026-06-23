Горячая линия организована для родителей, чьи дети находились на отдыхе в Крыму Минпросвещения РФ открыло горячую линию из-за приостановки отдыха детей в Крыму

Москва23 июн Вести.Горячую линию для родителей, чьи дети отдыхают или собирались отправиться на отдых в Республику Крым, открыло Минпросвещения РФ, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым Минпросвещения России информирует о работе горячих линий для родителей. Специалисты готовы оперативно ответить на вопросы и предоставить актуальные данные о пребывании детей в детских оздоровительных учреждениях отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что вопросы о пребывании детей в международном детском центре "Артек" можно задать по телефону 8-800-600-20-85.

Также информационную поддержку родителям оказывает министерство образования, науки и молодежи Крыма. По вопросам, связанным с загородными стационарными лагерями, можно обратиться на горячую линию по телефону 8-3652-24-10-83.