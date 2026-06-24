В Крыму заработали горячие линии по вопросам детского отдыха

Родителям рассказали, куда звонить по вопросам отдыха детей в Крыму В Крыму заработали горячие линии по вопросам детского отдыха

Москва24 июн Вести.Для родителей, чьи дети отдыхают в лагерях Крыма, открыты специальные горячие линии, где можно получить актуальную информацию о пребывании несовершеннолетних и задать интересующие вопросы. Об этом сообщает правительственный информационный ресурс "Объясняем.РФ".

По вопросам, связанным с пребыванием детей в международном детском центре "Артек", работает единая горячая линия Министерства просвещения России. Звонки по номеру 8 (800) 600-20-85 принимаются бесплатно со всей территории страны.

Консультации по вопросам отдыха в загородных стационарных лагерях предоставляет горячая линия Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Связаться со специалистами можно по телефону 8 (3652) 24-10-83.

Операторы предоставят все актуальные данные о пребывании детей и ответят на другие вопросы отмечается в сообщении

Ранее в Минпросвещения России заявили, что примут необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму.