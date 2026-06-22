Москва22 июнВести.В Минпросвещения РФ примут необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что для решения создан оперативный штаб.
Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращенияотмечается в сообщении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что российские власти принимают меры по снабжению Крыма топливом.