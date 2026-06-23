Спортивные мероприятия для детей отменены в Крыму в целях безопасности

В Крыму временно отменили спортивные мероприятия для детей Спортивные мероприятия для детей отменены в Крыму в целях безопасности

Москва23 июн Вести.Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова сообщила о временной приостановке проведения детских спортивных мероприятий. Об этом сообщает ГТРК "Таврида".

Мера вводится до начала осени в целях общественной безопасности.

С 11:00 22 июня до 00:00 1 сентября 2026 года на территории полуострова приостанавливаются: проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет; проведение учебно-тренировочных мероприятий; проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий сказано в сообщении

Также приостанавливается проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий на территории Республики Крым и выезд спортсменов для участия в подобных соревнованиях за ее пределами.

Крымчан попросили с пониманиям отнестись к введению временных ограничений.