Москва23 июнВести.Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова сообщила о временной приостановке проведения детских спортивных мероприятий. Об этом сообщает ГТРК "Таврида".
Мера вводится до начала осени в целях общественной безопасности.
С 11:00 22 июня до 00:00 1 сентября 2026 года на территории полуострова приостанавливаются: проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет; проведение учебно-тренировочных мероприятий; проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятийсказано в сообщении
Также приостанавливается проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий на территории Республики Крым и выезд спортсменов для участия в подобных соревнованиях за ее пределами.
Крымчан попросили с пониманиям отнестись к введению временных ограничений.