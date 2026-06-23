В Крыму объяснили ситуацию с приостановкой приема детей в лагеря Помощник главы Крыма: детей с мест отдыха организованно доставляют домой.

Москва23 июн Вести.В Крыму с утра 22 июня приостановили прием детей в лагеря, группы организованно развозят по домам. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сообщила помощник главы региона Ольга Курлаева.

Отдых детей сейчас поставлен на стоп в Республике Крым. Во всех санаториях, в оздоровительных лагерях, турпоездках, экскурсионных фестивалях, слетах - все это поставлено на стоп указом главы [региона] от 22 июня, он вступил в силу. Детей организованно доставляют домой заявила она

До этого, напомнила Курлаева, произошли трагические инциденты в результате украинских атак на детей в Брянской области и в ЛНР.

Ранее говорили о происшествии в Брянской области, до этого был Старобельск. Мы видим, что враг не гнушается ничем. К его провокациям здесь [в Крыму] готовы. 12 лет живут в таком режиме с, так скажем, безумным, совершенно сумасшедшим соседом добавила она

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что примут необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму.