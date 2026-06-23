Кобзев сообщил о возвращении в Иркутск детей, которые ехали отдыхать в "Артек"

Кобзев: отправившиеся в "Артек" дети из Иркутской области возвращаются домой Кобзев сообщил о возвращении в Иркутск детей, которые ехали отдыхать в "Артек"

Москва23 июн Вести.Дети из Иркутской области, которые должны были отдыхать в лагере "Артек" в Крыму, возвращаются домой, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

В мессенджере MAX он напомнил о том, что на территории Крыма приостановили детский отдых до 1 сентября 2026 года.

В связи с этим дети из Иркутской области, которые направлялись на отдых в "Артек", возвращаются домой говорится в публикации Кобзева

Он заверил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в период их возвращения.

Родителям рекомендовали по всем вопросам обращаться в Министерство по молодежной политике Иркутской области.

Ранее в Минпросвещения РФ заверили, что в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму примут необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей.