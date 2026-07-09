Из-за атак ВСУ на энергосистему в Севастополе отменили 3 смену в детских лагерях

Развожаев: в Севастополе отменили третью смену в детских лагерях из-за атак ВСУ Из-за атак ВСУ на энергосистему в Севастополе отменили 3 смену в детских лагерях

Москва9 июл Вести.В Севастополе отменили третью смену в детских лагерях из-за атак ВСУ на энергосистему. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства.

Глава города сообщил, что в августе, если ситуация улучшится, летний отдых возобновят.

Из-за атак на энергосистему Крыма и Севастополя есть риск, что свет могут отключать на несколько суток. Ради безопасности детей мы решили третью смену в детские лагеря не завозить сказано в публикации в MAX

По словам Развожаева, 14–15 июля лагеря закончат вторую смену, и дети вернутся домой.

Ранее в Крыму до 1 сентября приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления.