Кравцов рассказал об аттестации студентов колледжа в Старобельске Кравцов: студенты колледжа в Старобельске до 10 июля получат аттестаты

Москва10 июн Вести.Аттестация студентов педагогического колледжа в Старобельске, который был разрушен в результате атаки украинских боевиков, завершается, все учащиеся до 10 июля получат аттестаты, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента России с правительством.

Мы сейчас завершаем аттестацию ребят, все учащиеся до 10 июля, все 329 выпускников получат аттестаты отметил Кравцов

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, более 40 пострадали.