В ЛНР не будут восстанавливать разрушенное ВСУ общежитие Старобельского колледжа

Власти ЛНР: главный корпус Старобельского колледжа будет восстановлен В ЛНР не будут восстанавливать разрушенное ВСУ общежитие Старобельского колледжа

Москва4 июл Вести.Здание основного учебного корпуса Старобельского колледжа, пострадавшее в результате удара ВСУ, планируется полностью восстановить. А вот общежитие, разрушенное практически полностью, восстановлению не подлежит. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Народного совета ЛНР Андрей Сопельник.

Он добавил, что все студенты колледжа сдали экзамены заочно и уже получили дипломы. В настоящее время ведется набор на новый учебный год по очно-заочной форме. Сроки завершения восстановительных работ пока уточняются.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар беспилотниками по зданиям колледжа в Старобельске и его филиала — Луганского государственного университета. В результате погиб 21 человек.