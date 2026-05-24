В Старобельском колледже заявили о готовности к государственной аттестации Экзаменационные комиссии Старобельского колледжа готовы к аттестации

Москва24 мая Вести.Экзаменационные комиссии Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) готовы приступить к проведению государственной итоговой аттестации, несмотря на трагедию в Старобельском профессиональном колледже ЛГПУ. Об этом сообщила ректор ЛГПУ Жанна Марфина.

В ее обращении, опубликованном в Telegram-канале вуза, уточняется, что образовательный процесс продолжится в дистанционном формате.

Государственные экзаменационные комиссии в полном составе готовы приступить к проведению государственной итоговой аттестации сказано в заявлении

Также в университете отметили, что рассматривают возможность проведения приемной кампании как очно, так и онлайн. При этом порядок поступления меняться не будет.

ВСУ атаковали педагогический колледж в ЛНР в ночь на 22 мая, ударив по общежитию и учебному корпусу. В момент атаки с применением беспилотников в общежитии находились 87 человек. По последним данным, погиб 21 подросток, пострадали 65.