Ректор: занятия в ЛГПУ продолжатся в дистанционном формате

Обучение в Луганском педуниверситете продолжится в онлайн-формате Ректор: занятия в ЛГПУ продолжатся в дистанционном формате

Москва24 мая Вести.Ректор Луганского педагогического университета Жанна Марфина заявила о том, что обучение после атаки на учебный корпус будет возобновлено в дистанционном формате. Ее слова приводит пресс-служба ЛГПУ.

В своем обращении ректор отметила, что онлайн-формат начнет действие с 25 мая.

Реализация образовательных программ будет осуществляться в дистанционном режиме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий сказано в Telegram-канале ЛГПУ

В аналогичном режиме будет проводиться промежуточная и государственная итоговая аттестация. Государственные экзаменационные комиссии в полном составе готовы приступить к проведению государственной итоговой аттестации.

Проведение приемной кампании рассматривается как в онлайн, так и в оффлайн-формате.