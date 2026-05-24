Москва24 маяВести.Ректор Луганского педагогического университета Жанна Марфина заявила о том, что обучение после атаки на учебный корпус будет возобновлено в дистанционном формате. Ее слова приводит пресс-служба ЛГПУ.
В своем обращении ректор отметила, что онлайн-формат начнет действие с 25 мая.
Реализация образовательных программ будет осуществляться в дистанционном режиме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологийсказано в Telegram-канале ЛГПУ
В аналогичном режиме будет проводиться промежуточная и государственная итоговая аттестация. Государственные экзаменационные комиссии в полном составе готовы приступить к проведению государственной итоговой аттестации.
Проведение приемной кампании рассматривается как в онлайн, так и в оффлайн-формате.