Сообщения с угрозами поступают в организации Кировской области, людей эвакуируют Учреждения Кировской области эвакуируют из-за анонимных сообщений с угрозами

Москва24 сен Вести.В Кировской области из-за рассылки сообщений с угрозами эвакуируют различные учреждения, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Анонимки поступили в первой половине дня 23 сентября, в четврег, на адреса различных организаций.

Поступает рассылка сообщений с угрозами, в связи с чем учреждения с массовым пребыванием людей организуют эвакуацию… Жителей просят сохранять спокойствие говорится в сообщении правительства в мессенджере МАХ

Каждый объект тщательно проверяется, на местах работают представители оперативных и экстренных служб. Отмечается, что чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.