Москва24 сенВести.В Кировской области из-за рассылки сообщений с угрозами эвакуируют различные учреждения, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Анонимки поступили в первой половине дня 23 сентября, в четврег, на адреса различных организаций.
Поступает рассылка сообщений с угрозами, в связи с чем учреждения с массовым пребыванием людей организуют эвакуацию… Жителей просят сохранять спокойствиеговорится в сообщении правительства в мессенджере МАХ
Каждый объект тщательно проверяется, на местах работают представители оперативных и экстренных служб. Отмечается, что чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.