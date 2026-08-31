В Кировской области школы и колледжи готовы к ракетной опасности

В школах Кировской области готовят укрытия на случай ракетной опасности В Кировской области школы и колледжи готовы к ракетной опасности

Москва31 авг Вести.В Кировской области во всех школах и колледжах подготовили укрытия на случай ракетной опасности. Об этом сообщила зампред правительства региона Светлана Шумайлова, передает ТАСС.

Во всех образовательных организациях завершена работа по определению мест укрытий на случай воздушной опасности и приведению их в нормативное состояние, оборудованию средствами первой необходимости отметила Шумайлова

Она рассказала, что все образовательные учреждения получили инструкции о порядке действий при получении сигналов о ракетной опасности и угрозы атак беспилотников.

Ранее в школах региона прошли тренировки по отработке действий во время атаки БПЛА.

Кроме того, в целях безопасности школам Кировской области рекомендовали не проводить праздничные линейки на улице 1 сентября, а организовать торжественные мероприятия в зданиях, не допуская большого скопления людей.